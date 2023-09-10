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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Специалисты отразили порядка 30 тысяч атак на ресурсы ДЭГ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - За трехдневный период голосования на выборах к этому моменту отражено около 30 тысяч хакерских атак на ресурсы ДЭГ, сообщил член ЦИК России Игорь Борисов.

"На текущий момент с начала трехдневного голосования заблокировано и предотвращено порядка 30 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основная масса которых пришлись на сайт vybory.gov.ru", - сказал Борисов в информцентре ЦИК вечером в воскресенье.

По его словам, эта цифра постоянно меняется, поток не прекращается.

Как отметил Борисов, массированный поток атак происходит с территории недружественных государств.

ДЭГ Игорь Борисов ЦИК
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