Более 3 млн россиян проголосовали через ДЭГ за два дня

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на данный момент воспользовались более 3 млн граждан России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье журналистам.

"На сей момент более трех миллионов избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор", - сказала она.

Памфилова отметила, что явка традиционно высокая, "поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, очень мотивированы, и приняли решение, что будут голосовать".

Вместе с тем, заметила она, кибер-атаки на систему ДЭГ продолжаются.

"За прошедшие два дня это уже более 20 тысяч таких атак. Их цель вполне понятна - в основном, это для того, чтобы сорвать именно дистанционное электронное голосование. Именно на этот сайт и больше всего атак", - пояснила Памфилова.

"Пытаются его обрушить, чтобы избиратели не смогли проголосовать. При этом мы видим растущий интерес и к результатам, которые публикуются на этом ресурсе. Пытаются безуспешно, слава богу, так, я бы сказала мягко, оппоненты, желающие сорвать выборы, получить туда доступ, чтобы, видимо, исказить итоги голосования", - отметила глава ЦИК.

"Ничего у них не получилось, и ничего у них не получится, - подчеркнула она. - Наши специалисты работают очень эффективно".

По ее словам, было выявлено несколько очень направленных и сложных воздействий на всю инфраструктуру ДЭГ.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре принимают участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.