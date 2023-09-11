"Интеррос" и Эрмитаж протестируют выпуск NFT на предметы искусства

Фрагмент фрески "Венера, вынимающая занозу" Фото: Сайт Государственного Эрмитажа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос" Владимира Потанина и Эрмитаж запустили пилотный проект по выпуску NFT на предметы искусства, сообщила компания. Проект был представлен во Владивостоке на полях VIII Восточного экономического форума.

"Интеррос" инициирует создание и выпуск ЦФА в формате невозвратных токенов (NFT), в которых найдет отражение процесс реставрации произведений искусства. Средства от реализации токенов будут направлены на реставрацию новых произведений из коллекции Эрмитажа, пояснила компания.

Приобретатели токенов получат возможность не просто пожертвовать свои средства на сохранение российского и мирового культурного наследия, но и стать обладателями оцифрованных прав на продукт, созданный в процессе реставрации.

Первыми произведениями искусства, на основе которых в рамках пилотного проекта были выпущены ЦФА, стали три всемирно известные фрески мастерской и школы Рафаэля из собрания Эрмитажа: "Венера и Амур на дельфинах", "Венера и Адонис" и "Венера, вынимающая занозу".

Проект, получивший название "Цифровое искусство", направлен на использование современных блокчейн-технологий для сохранения, реставрации и продвижения культурного наследия России - в частности, предметов искусства из собрания Эрмитажа, а в будущем - и других музеев страны, говорится в пресс-релизе.

Партнерами проекта выступают первая российская токенизационная платформа "Атомайз", которая возьмет на себя размещение и оборот созданных в рамках проекта цифровых финансовых активов, а также Росбанк, на ресурсах которого будет осуществляться идентификация пользователей. Это гарантирует защиту юридических прав как участников проекта, так и будущих приобретателей токенов.

"Мы абсолютно уверены в том, что развиваемые "Интерросом" высокотехнологичные направления, в частности, блокчейн и связанные с ним возможности, могут найти свое применение не только в бизнесе, но и в таких сферах, как наука, культура и благотворительность", - прокомментировал гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что NFT позволят зафиксировать промежуточные состояния фресок, которые появляются только на этапах реставрации и затем исчезают. В процессе реставрации выяснилось, что росписи переделывались под вкусы последующих эпох, то есть поздние записи скрывали фрески учеников Рафаэля, пояснил глава Эрмитажа: "В этом и смысл NFT - сделать уникальное, чего не было и уже не будет".

"Цифровое искусство" стало первым в России проектом по выпуску NFT, осуществленным в полном соответствии с российским законодательством, без участия зарубежных блокчейн-платформ и криптобирж. Эта новая схема, как пояснил Пиотровский, будет использоваться Эрмитажем для того, чтобы "и дальше создавать "Эрмитаж в облаках"- нашу резервную копию".

Послойное исследование и восстановление слоя каждой эпохи в цифровом формате может представлять особенный интерес, так как позволяет пролить свет на часто меняющиеся политические обстоятельства, замыслы художников и планы заказчиков, говорит заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени Строганова, член-корреспондент Российской Академии Художеств Кирилл Гаврилин.

"Благодаря NFT-технологиям музеи пытаются решить сразу несколько задач. Во-первых, повысить свои доходы. Во-вторых, расширить аудиторию, особенно, музеи заинтересованы в расширении молодой аудитории - в русле политики десакрализации музея, который должен резко расширить свои границы, и стать более доступной и менее элитарной институцией", - пояснил Гаврилин.

"Полноценная реставрация таких значительных произведений искусства - это очень дорогостоящее предприятие. Иногда реставрация длится годами...Все крупные реставрационные проекты в международном формате, как правило, поддерживаются крупным бизнесом. И мы очень рады, что в России появляются такие примеры, как сотрудничество "Интерроса" и Эрмитажа", - сказал он.