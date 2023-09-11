Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до девяти

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Новые случаи заражения сибирской язвой зарегистрированы в Воронежской области. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"На данный момент восемь лабораторно подтвержденных случаев из Богучарского района. Также проходит лечение мужчина из Панинского района. Всего девять подтвержденных случаев", - сказали в департаменте.

Врачи оценивают состояние всех заболевших как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о пяти подтвержденных случаях заболевания сибирской язвой среди жителей Воронежской области.

Всего на территории региона было зарегистрировано три очага сибирской язвы.

Первый очаг сибирской язвы был выявлен в августе текущего года на территории Панинского муниципального района - в личном подсобном хозяйстве в селе Красные холмы.

Спустя несколько дней в холодильных камерах рынка "1000 мелочей" в Воронеже был обнаружен второй очаг сибирской язвы.

Третий очаг зарегистрировали в сентябре на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района. Очагом заболевания признаны здание молочной фермы на ул. Клубная, а также территория, расположенная в 650 метрах от нее. На территориях введен карантин.