Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до девяти
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Новые случаи заражения сибирской язвой зарегистрированы в Воронежской области. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
"На данный момент восемь лабораторно подтвержденных случаев из Богучарского района. Также проходит лечение мужчина из Панинского района. Всего девять подтвержденных случаев", - сказали в департаменте.
Врачи оценивают состояние всех заболевших как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось о пяти подтвержденных случаях заболевания сибирской язвой среди жителей Воронежской области.
Всего на территории региона было зарегистрировано три очага сибирской язвы.
Первый очаг сибирской язвы был выявлен в августе текущего года на территории Панинского муниципального района - в личном подсобном хозяйстве в селе Красные холмы.
Спустя несколько дней в холодильных камерах рынка "1000 мелочей" в Воронеже был обнаружен второй очаг сибирской язвы.
Третий очаг зарегистрировали в сентябре на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района. Очагом заболевания признаны здание молочной фермы на ул. Клубная, а также территория, расположенная в 650 метрах от нее. На территориях введен карантин.