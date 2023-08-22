В Воронежской области выявили второй очаг сибирской язвы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Карантин установлен на отдельной территории Воронежа в связи с выявлением очага сибирской язвы.

"Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры, расположенные в нежилом здании по адресу ул. 20-летия Октября, 119а", - говорится в указе губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Согласно "Яндекс Картам", по этому адресу расположен рынок "1000 мелочей".

Как сообщалось, несколько дней назад первый очаг сибирской язвы был выявлен на территории Панинского муниципального района Воронежской области. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство в селе Красные холмы Панинского района. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября 2023 года.

Кроме того, один случай заболевания человека сибирской язвой был зафиксирован в Панинском районе. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.

Как установил Россельхознадзор, причиной появления очага сибирской язвы в Панинском районе и заражения человека стало несоблюдение ветеринарных правил.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и других животных всех видов, а также человека.