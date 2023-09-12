Пассажиров экстренно севшего самолета "Уральских авиалиний" доставят в Омск

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиров самолета Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Сочи в Омск и севшего на поле, доставят в пункт назначения.

"Пассажиры доставлены в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск", - сообщает пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

Также авиакомпания опубликовала телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса – 8 (495) 139-41-01.

Ранее правительство Новосибирской области заявило, что пассажиров доставят в аэропорт "Толмачево" Новосибирска.

По данным ГУ МЧС по региону, пассажиры забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское. На месте остаются шесть членов экипажа самолета.

Во вторник утром самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже пилоты посадили судно в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто находившихся на борту 170 человек не пострадал.

По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.