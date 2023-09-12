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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Состояние биоресурсов после сброса воды с "Фукусимы-1" не вызвало опасений ВНИРО

Исследование воды и биоресурсов должно закончиться в конце сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Состояние биоресурсов в районе сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" не вызывает опасений, заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин на Восточном экономическом форуме.

"По поручению главы Росрыболовства наше научно-исследовательское судно в первый же день после начала сброса воды вышло из Владивостока. Первые анализы, которые мы получили, в том числе и анализы тканей рыб, говорят о том, что нам опасаться нечего. И ученые рыбохозяйственной науки дают достаточно хороший прогноз", - сказал он, добавив, что "у российских рыбаков все будет в порядке".

По его словам, исследование воды и биоресурсов должно закончиться в 20-х числах сентября.

Как сообщалось, Япония 24 августа начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

РФ с 6 апреля 2011 года вводила запрет на поставки рыбы, рыбной и морской продукции из Японии. Он касался 242 предприятий, расположенных в 8 префектурах. Снятие запрета началось в 2015 году, полностью ограничения перестали действовать в 2018 году.

По данным Росрыболовства, за последние три года импорт рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. Так, в 2020 году было ввезено 2,9 тыс. тонн продукции, в 2021 году - 1,4 тыс. тонн. По итогам 2022 года он составил всего 192 тонны, за январь-июль 2023 года - 112 тонн.

ВНИРО Япония Фукусима-1
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