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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Китай снизил импорт морепродуктов из Японии в августе на 68% после сброса воды с "Фукусимы"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе снизил импорт морепродуктов из Японии на 67,6% относительно того же месяца прошлого года, по данным таможни.

В июле показатель сократился на 28,5%.

Это обусловлено приостановкой КНР импорта всех морепродуктов из Японии после сброса в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1".

Еще до начала сброса воды в конце августа Китай ужесточил контроль над импортом морепродуктов из Японии, введя их сплошное радиационное тестирование. В результате длительных таможенных процедур, необходимых для проведения комплексного тестирования, импорт охлажденной свежей рыбной продукции из Японии в июле значительно сократился, что нанесло ущерб дилерам и японским экспортерам, отмечает Japan Times.

Китай принял решение о запрете импорта с целью "защитить здоровье китайских потребителей", писало ранее издание Nikkei. В Пекине отметили, что сброс воды начат, несмотря на "серьезные сомнения и возражения международного сообщества", и назвали это решение "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года в результате цунами. В апреле 2021 года правительство Японии объявило о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки.

Китай Япония Фукусима АЭС Фукусима-1
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