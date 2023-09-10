Пробы воды в районе Владивостока после сброса с "Фукусимы-1" соответствуют норме

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пробы морской воды, взятые в районе Владивостока в рамках проведения мониторинга содержания трития в воде после начала сброса очищенной воды с японской АЭС "Фукусима-1", соответствуют нормам, сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре.

"В Приморье специалисты Роспотребнадзора продолжают усиленный мониторинг содержания трития в морской воде после начала сброса очищенной воды с японской АЭС "Фукусима-1". По данным испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" в Москве, его концентрация на сегодняшний день не превышает установленную норму", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пробы воды отобраны в районе Владивостока, острова Русский, поселка Канал, бухты Аякс и поселка Поспелово. Специалистами установлено, что "удельная активность трития в пробах морской воды не превышает нижний порог детектирования".

В ведомстве напомнили, что Роспотребнадзором с 8 июля введен усиленный санитарный контроль за всей продукцией рыбного промысла из Японии.

Как добавили в Роспотребнадзоре, "загрязненной продукции на территорию РФ не допущено".