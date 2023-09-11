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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

МАГАТЭ будет десятилетиями проверять качество воды после сброса с "Фукусимы-1"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ будут десятилетиями собирать пробы воды и анализировать после сброса с АЭС "Фукусима", говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Мариано Гросси.

"Последний сбор проб и анализ морской воды возле АЭС показал, что уровень трития ниже принятого в Японии максимально допустимого уровня. Наш непредвзятый мониторинг будет продолжаться в течение всего времени сброса воды, который, как ожидается, займет десятилетия. Как я уже говорил, МАГАТЭ было там раньше и будет и после завершения этой деятельности", - заявил он совету управляющих МАГАТЭ.

Ранее Гросси обещал, что специалисты МАГАТЭ проверят безопасность "до последней капли воды".

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.

Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

Оператор АЭС после сброса воды взял пробы морской воды и сообщил, что она соответствует требованиям безопасности.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

МАГАТЭ Фукусима-1 Япония Рафаэль Гросси
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