Повышения уровня трития в водах РФ из-за сброса воды с японской АЭС "Фукусимы-1" нет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Никаких признаков того, что в российских территориальных водах повысился уровень трития после начала сброса Японией воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", нет, но теоретические опасения существуют, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Теоретические опасения есть, практических пока нет. Никаких признаков того, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет", - сказал Иванов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.

Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

Оператор АЭС после сброса воды взял пробы морской воды и сообщил, что она соответствует требованиям безопасности.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.