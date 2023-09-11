Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Повышения уровня трития в водах РФ из-за сброса воды с японской АЭС "Фукусимы-1" нет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Никаких признаков того, что в российских территориальных водах повысился уровень трития после начала сброса Японией воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", нет, но теоретические опасения существуют, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Теоретические опасения есть, практических пока нет. Никаких признаков того, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет", - сказал Иванов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.

Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

Оператор АЭС после сброса воды взял пробы морской воды и сообщил, что она соответствует требованиям безопасности.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Сергей Иванов АЭС Фукусима-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Магадана заработал в штатном режиме после инцидента с самолетом

Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Магадана

Минэнерго ожидает улучшения ситуации с топливом в ближайшие дни

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Действующий губернатор Подмосковья после обработки почти 93% протоколов набирает 83,71% голосов

Российские военные сообщили о поражении двух украинских дронов в Белгородской области

Действующие губернаторы четырех регионов ЦФО лидируют на выборах глав регионов

"Единая Россия" набрала 74,42% голосов на выборах депутатов городского округа Луганска

Действующий губернатор Самарской области Азаров набирает около 85% голосов

Действующий губернатор Самарской области Азаров набирает около 85% голосов

Избирком сообщил, что "Единая Россия" получила 83% голосов на выборах в запорожское Заксобрание

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });