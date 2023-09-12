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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Недостаток топлива у рейса Сочи-Омск, предположительно, стал причиной принятия экипажем решения о посадке на грунт в Новосибирской области, сообщил "Интерфаксу" руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров.

"Приоритетная, наверное, будет версия - нехватка топлива, поэтому было принято такое решение (о посадке на грунт в поле - ИФ)", - сказал Александров.

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Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.

Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись, но там находилось более 160 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска.

Следствие возбудило уголовное дело после выполнения самолетом аварийной посадки в Новосибирской области по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Аварийная посадка самолета в Новосибирской области

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СКР Новосибирская область Уральские авиалинии
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