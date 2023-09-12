Экипаж севшего в поле самолета отстранен до конца расследования

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж самолета "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку в Новосибирской области, будет отстранен от полетов до конца расследования, сообщил генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов журналистам во вторник в Екатеринбурге.

"(Командир и члены экипажа - ИФ) будут беседовать со следственным комитетом, с прокуратурой, со мной", - сказал Скуратов.

Он также сообщил, что в связи с инцидентом планируется скорректировать летную программу.

Скуратов заявил, что пилот принял правильное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске при отказе гидравлики, так как взлетно-посадочная полоса там более длинная.

"Командир корабля посчитал необходимым уйти на запасной аэропорт в Новосибирск, причина - в Омске полоса 2,5 км, в Новосибирске - 3 км. (...) Для большей надежности командир принял обоснованное решение", - сказал Скуратов

Он уточнил, что из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилот принял решение посадить самолет в поле.

Площадка для посадки была выбрана с воздуха. Судно приземлилось в течение нескольких минут. "Самолет приземлился. Внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси", - уточнил Скуратов.

Решение о том, как транспортировать лайнер, еще не принято, но компания намерена восстановить данный борт для дальнейшей эксплуатации.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска. Следствие возбудило уголовное дело после выполнения самолетом аварийной посадки в Новосибирской области по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).