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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Пилоты севшего на поле в Новосибирской области А-320 допрошены как свидетели

Ожидается участие в расследовании специалистов МАК

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пилоты совершившего экстренную посадку в Новосибирской области самолета А320 "Уральских авиалиний" допрошены, сообщили "Интерфаксу" в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

"Они первоначально допрошены", - сказал собеседник агентства, уточнив, что, поскольку дело возбуждено по факту ЧП, а не в отношении лица, они допрошены как свидетели.

Кроме того, на месте происшествия с привлечением профильных специалистов будут изъяты образцы топлива и гидравлической жидкости, после чего будут назначены судебные экспертизы.

Также, сообщили в управлении, ожидается, что расследованием авиаинцидента займется МАК.

Ранее руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров сообщил "Интерфаксу", что экипаж самолета, выполнявшего рейс Сочи-Омск, принял решение о посадке на грунт в Новосибирской области из-за недостатка топлива.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.

Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись, но там находилось более 160 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска.

Следствие возбудило уголовное дело после выполнения самолетом аварийной посадки в Новосибирской области по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Аварийная посадка самолета в Новосибирской области

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Новосибирская область Новосибирск Airbus A320 Уральские авиалинии
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