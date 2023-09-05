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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 32%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю с 28 августа по 3 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

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Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 16 человек, заразившихся коронавирусом.

В период с 21 по 27 августа сообщалось об увеличении заболеваемости на 19,6%, было зарегистрировано 11 умерших. Таким образом, заболеваемость показывает рост четвертую неделю подряд.

Количество госпитализаций за прошедшую неделю составило 1 172 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 13,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах увеличение более чем в среднем по России, подчеркнули в оперативном штабе.

С 28 августа по 3 сентября выздоровели 3 655 человек, или на 17,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Количество заболевших коронавирусом в Москве с 28 августа по 3 сентября составило 1 857 случаев, число выявленных случаев по сравнению с предыдущей неделей увеличилось почти в два раза, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Рост числа заболевших за неделю отмечается пятую неделю подряд. За неделю были госпитализированы 434 человека, выздоровели за этот период 1 386 пациентов, скончался один человек.

Неделей ранее, с 21 по 27 августа, в столице было выявлен 971 случай заражения коронавирусом, скончался один человек.

Всего в Москве с начала распространения COVID-19 зарегистрировано 3 531 380 случаев заболевания и 49 211 умерших.

Хроника 09 января 2020 года – 05 сентября 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19
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