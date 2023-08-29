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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на 20%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 21 по 27 августа увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах - более чем в среднем по стране", - сообщили в оперативном штабе.

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Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 11 человек.

В период с 14 по 20 августа сообщалось об увеличении заболеваемости на 16,1%, было зарегистрировано 34 умерших. Таким образом, заболеваемость растет третью неделю подряд.

С 21 по 27 августа выздоровели 3 104 человека, или на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Количество госпитализаций за неделю составило 1 035 и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 3,3%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах оно выросло более чем в среднем по России.

7 августа в Роспотребнадзоре заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в стране, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса.

Хроника 09 января 2020 года – 29 августа 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 РФ коронавирус
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