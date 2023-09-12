Глава Приморья обсудил с лидером КНДР сотрудничество в туризме и сельском хозяйстве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прибыл в регион, сотрудничество в сфере туризма и сельского хозяйства.

"Мы проговорили, что мы ожидаем в этом году открытия совместных проектов, связанных с развитием туризма, развитием сельского хозяйства, безусловно, это вопросы, связанные со строительством. Сейчас комиссии будут прорабатывать эти механизмы", - сообщил Кожемяко в Telegram.

"Мы надеемся, что здравоохранение Кореи снимет ограничения, которые позволят более плотные контакты. Но и сам по себе визит товарища Ким Чен Ына в Россию - это знак того, что эти контакты будут продолжены на уровне не только глав государств, но и на уровне рабочих групп, различных комиссий, и, самое главное, на уровне тех деловых и экономических связей, дружественных, которые всегда связывали наши страны. Мы предложили несколько вариантов сотрудничества", - добавил губернатор.

По возможности, когда будут сняты ограничения, связанные со здравоохранением, делегация Приморья посетит КНДР.

По словам губернатора, Ким Чен Ын прибыл на станцию Хасан на поезде 11 сентября. Там его встретил глава федерального Минприроды Александр Козлов, председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР. После торжественной церемонии встречи с оркестром, почетным караулом и красной ковровой дорожкой, северокорейский лидер провел переговоры с Кожемяко и Козловым.

В Кремле сообщили, что встреча Ким Чен Ына с президентом Владимиром Путиным состоится "на днях".