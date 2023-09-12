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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Песков отметил, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоится "на днях"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет "на днях", не уточнив конкретной даты саммита.

"На днях", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Место встречи лидеров КНДР и РФ он также не стал уточнять.

"Нет, пока не скажу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Министры обороны РФ и КНДР не будут проводить отдельную встречу на "полях" встречи лидеров двух стран.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

При этом он подтвердил, что министр обороны Северной Кореи примет участие в переговорах в составе делегации.

Дмитрий Песков Владимир Путин Ким Чен Ын
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