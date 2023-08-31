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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Тестовое онлайн-голосование в РФ прошло без сбоев

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Последнее перед сентябрьскими выборами в России тестирование федеральной платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) завершилось в большинстве регионов; серьезных замечаний и сбоев не было зафиксировано, сообщил "Интерфаксу" председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

"Прошло все по плану, при этом прошло достаточно интересно. Каких-то значимых негативных событий не было. Тестовое голосование прошло штатно. Серьезных замечаний или сбоев не было зафиксировано", - сказал Артамонов в четверг.

По его словам, в ходе тестирования наблюдателями был моментально замечен случай двойной отправки избирательного бюллетеня в одном из округов. Система отработала этот случай штатно, зафиксировала оба бюллетеня и пометила второй из них как дубликат. Он не принимал участия в подсчете голосов.

"Если избиратель несколько раз отправит один и тот же бюллетень, система такие ситуации фиксирует и четко, понятно для наблюдателей, их отображает. Все копии бюллетеня, кроме первого, из подсчета голосов исключает", - отметил он.

Артамонов также сообщил, что DDoS-атаки в ходе тестирования были в обычном режиме. "У нас DDoS-атаки в современном мире идут практически непрерывно на все значимые системы. Ничего, что могло бы нарушить работу электронного голосования, не происходило", - добавил председатель комиссии.

Также в ходе тестирования были высказаны замечания, предложения по интерфейсу системы, по используемым формулировкам - как их сделать понятнее и нагляднее как для наблюдателей, так и для избирателей.

Последнее перед сентябрьскими выборами в России тестирование федеральной платформы для ДЭГ проходило в 21 регионе с 8:00 30 августа до 20:00 31 августа. В трех регионах - с 8:00 до 20:00 31 августа. В Калининградской области из-за разницы во времени с Москвой тестирование завершится в 21:00 по московскому времени.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре примут участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе. В столице уже прошло тестирование системы онлайн-голосования; в ходе него не было зафиксировано масштабных сбоев, система работала штатно, сообщали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. В тестовом голосовании в столице приняли участие 430 тыс. человек.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

Олег Артамонов ДЭГ
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