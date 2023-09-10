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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В регионах России завершилось голосование на выборах различного уровня

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Во всех 86 регионах России, где проводились выборы различного уровня в период с 8 по 10 сентября, завершилось голосование избирателей.

На выборах мэра Москвы по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) лидирует Сергей Собянин более чем с 2 млн голосов, следует из данных Мосгоризбиркома (МГИК).

Также в настоящее время после обработки 100% протоколов побеждает действующий мэр Хабаровска единоросс Сергей Кравчук, следует из данных ЦИК РФ.

Кроме того, после обработки 100% протоколов побеждает действующий губернатор Магаданской области, кандидат от "Единой России" Сергей Носов с 72,39% голосов.

В настоящее время подводятся итоги голосования на выборах различного уровня в других регионах.

В период с 8 по 10 сентября в России проводились выборные кампании различного уровня. Прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей.

Мосгоризбирком Магадан МГИК
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