Судебные разбирательства о взыскании у Мельниченко акций "Сибэко" начнутся 17 октября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Красноярска назначил на 17 октября судебные разбирательства по иску Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства акций АО "Сибэко" с бизнесмена Андрея Мельниченко, "Хакасской сервисно-ремонтной компании" (ХСРК) и "Кузбассэнерго", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Предварительные слушания по делу продолжались 14 сентября почти пять часов.

В ходе заседания "Сибэко" (Новосибирск, входит в "Сибирскую генерирующую компанию", СГК), как третье лицо в процессе, подало ходатайство о передаче дела в Арбитражный суд Новосибирской области. Споры, касающиеся акций компаний, должны рассматриваться в арбитраже, объяснил представитель "Сибэко".

Представитель Генпрокуратуры, комментируя вопрос о подсудности, сообщил, что бывший владелец "Сибэко" Михаил Абызов, будучи государственным служащим, в нарушение закона занимался предпринимательской деятельностью в России. Для сокрытия своего участия в капитале компании он предложил Мельниченко купить ее акции. Оба, как считает прокуратура, вступили в сговор в рамках этой сделки. Мельниченко, как отметил представитель ведомства, знал, что владение акциями Абызовым и его обогащение в результате сделки является "запрещенной законом коррупционной деятельностью".

Тем не менее в 2018 году 31,9 млрд акций "Сибэко" были проданы "Хакасской сервисно-ремонтной компании" (Красноярск), а позже выкуплены "Кузбассэнерго". В результате последняя стала полным владельцем "Сибэко", пояснил представитель Генпрокуратуры.

Генпрокуратура отметила, что участие Мельниченко и его компаний в "теневых сделках" должно повлечь ответственность в соответствии с Гражданским кодексом (статья 169), а значит, ценные бумаги должны быть переданы в доход государства. В связи с этим, как отметил представитель истца, дело не носит экономического характера, а потому должно рассматриваться судом общей юрисдикции. Иск Генпрокуратуры подан только в рамках коррупционного правонарушения (для устранения последствий коррупционной сделки - ИФ), добавил представитель надзорного ведомства.

Рассмотрев ходатайство "Сибэко", суд отказал в его удовлетворении. После этого представитель "Кузбассэнерго" подал ходатайство о передаче дела в Арбитражный суд Кемеровской области или Центральный суд города Кемерово. В обосновании своего заявления он пояснил, что требования фактически сформированы к "Кузбассэнерго" как владельцу акций "Сибэко", а к ХСРК и Мельниченко требований нет. Однако и в удовлетворении этого ходатайства суд отказал.

Судья также отказала в удовлетворении ходатайства об исключении Мельниченко из числа ответчиков, отметив, что у "суда нет права определять круг соответчиков".

Кроме этого, суд отказал в ходатайствах "Сибэко" и ответчиков о привлечении Росимущества (на стороне Генпрокуратуры) и регистратора "Р.О.С.Т" к рассмотрению дела. Ответчики просили приостановить рассмотрение дела до окончания рассмотрения Мосгорсудом уголовного дела в отношении Абызова (он обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере - ИФ). Но и это прошение было отклонено.

Генпрокуратура в августе подала иск к Мельниченко и его компаниям.

Собственником 100% акций АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания", согласно отчету компании за 2022 год, является кипрская Natolvero Holding Ltd. Более свежие данные в открытом доступе отсутствуют. Мажоритарным акционером АО "Кузбассэнерго" (99,95%) на конец 2022 года (последние опубликованные данные) являлось ООО "СГК", которое также занимается управлением "Кузбассэнерго".

В состав "Кузбассэнерго", как сказано на сайте СГК, входят две блочные электростанции в Кемеровской области - Беловская ГРЭС (установленная электрическая мощность 1260 МВт, установленная тепловая мощность - 229 Гкал.ч) и Томь-Усинская ГРЭС (1345,4 МВт и 194 Гкал.ч соответственно), а также газотурбинная электрическая станция "Новокузнецкая" (установленная электрическая мощность - 297,44 МВт). Выручка "Кузбассэнерго" в 2022 году составила 77,4 млрд рублей, чистая прибыль - 12,3 млрд рублей.

Основным видом деятельности ХСРК в 2022 году, по данным ее годового отчета, являлись услуги по предоставлению аренды. Численность работающих в ХРСК на конец 2022 года составляла 2 человека. Уставный капитал общества - 19,045 млн рублей. Выручка в прошлом году равнялась 4,6 млн рублей, чистый убыток - 26,8 млн рублей.

Согласно сайту СГК, генерирующие мощности "Сибэко" располагаются на территории города Новосибирска и Новосибирской области. Это пять тепловых электростанций - ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске, Барабинская ТЭЦ в Куйбышеве, а также котельные.