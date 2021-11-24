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"Башхим" обжаловал отказ ВС РФ пересматривать дело о деприватизации БСК

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - АО "Башкирская химия" ("Башхим") обжаловало отказ Верховного суда (ВС) РФ принять на рассмотрение кассационную жалобу на решения судов нижестоящих инстанций, истребовавших по иску Генпрокуратуры РФ акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК) в пользу государства, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Обращение "Башхима" зарегистрировано в судебной канцелярии 22 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее, 10 ноября, судья ВС РФ Наталья Чучунова вынесла определение об отказе "Башхиму" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

"Доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием (...) к отмене обжалуемых судебных актов", - говорилось в определении.

В начале декабря 2020 года Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу государства пакетов акций, которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947,24 тыс. штук), башкирское республиканское АО "Региональный фонд" (634,174 тыс.) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4,254 тыс.). Позднее это решение поддержала апелляционная инстанция, а в июле текущего года Арбитражный суд Уральского округа в кассационном порядке признал эти решения судов правомерными.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии 2 сентября 2021 года получило в прямое собственное распоряжение 38,3% уставного капитала БСК. Основанием для передачи в собственность республики находившихся в федеральной собственности 634,174 тыс. обыкновенных акций АО стало распоряжение правительства РФ от 27 августа 2021 года.

Позднее АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) получило в доверительное управление 11,7% уставного капитала БСК. Соответствующий договор на распоряжение 194,151 тыс. обыкновенных акций предприятия, находящихся в федеральной госсобственности, заключен 3 сентября.

"Башкирская содовая компания" является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Башхим Башкирская химия ВС РФ Башкирская содовая компания

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