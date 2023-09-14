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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В КНДР назвали эпохальной встречу Путина и Ким Чен Ына

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Как эпохальное событие в деле развития отношений между двумя странами на более высоком уровне охарактеризовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) встречи и переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Историческая встреча и переговоры между генеральным секретарем ТПК, председателем государственных дел КНДР (...) Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным служат эпохальным событием, укрепляющим и развивающим на более высоком уровне традиционные и стратегические корейско-российские отношения дружбы, сотрудничества и добрососедства", - говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию и заявил, что "приоритет корейско-российским отношениям и неизменное развитие давних традиций дружбы являются последовательной позицией правительства КНДР", пишет ЦТАК.

В сообщении отмечается, что руководители двух стран обсудили вопросы дальнейшего упрочения этих отношений, а также "солидарности и взаимодействия, укрепления взаимного доверия путем углубления всестороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая контакты на высоком уровне между двумя странами".

На переговорах состоялся "глубокий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, достигнуты договоренности по общими усилиям, которые будут способствовать благосостоянию народов двух стран и дальнейшему расширению комплексных, конструктивных двусторонних отношений".

Они также коснулись вопросов, "дальнейшего укрепления тактико-стратегического сотрудничества между обеими странами, решительной поддержки и солидарности в деле срыва совместными усилиями военных угроз и провокаций, произвола и своеволия империалистов, пытающихся нарушить самостоятельность, прогресс и мирную жизнь человечества".

Ким Чен Ын и Путин "сошлись во мнениях и наметили пункты дальнейшего сотрудничества в вопросах совместной защиты суверенитета и интересов развития обеих стран, регионального и глобального мира и безопасности, международной справедливости", подчеркивается в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын КНДР
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