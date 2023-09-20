Володин пригласит в Думу главу Минэнерго для обсуждения роста цен на дизель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал то, как Минэнерго справляется с задачей обеспечивать российских потребителей дизельным топливом. Он пообещал пригласить в парламент главу министерства и профильного вице-премьера для обсуждения ситуации с ценами на внутреннем рынке.

"За 7 месяцев текущего года произведено 51,9 млн тонн дизельного топлива, что на 6,8% выше аналогичного показателя предыдущего уровня. Иными словами, дефицита не должно быть", - сказал Володин на пленарном заседании, на котором заслушивался доклад Минсельхоза о ходе реализации программы развития сельского хозяйства.

"Мы же эти вопросы поднимаем не случайно. Производить стали больше дизельки. А где она? Гоните на экспорт? Тогда почему мы не обеспечиваем своего потребителя?", - спросил он первого замминистра энергетики Павла Сорокина.

"Обеспечение потребителя внутреннего рынка - это приоритет, соответственно, объемы все обеспечены", - сказал Сорокин.

"Ну вот у вас, как у курирующего заместителя министра, не получается с этим приоритетом. Будем приглашать министра, заместителя председателя правительства, и разбираться, почему не выполняется поручение президента и почему вы наносите ущерб, вред отрасли стратегической, об этом разговор", - сказал Володин.

"Вы в этой тяжелой ситуации почему не пришли в Думу и не стали это объяснять, как только у вас стала расти цена? Вы что там сидели? Взяли бы и пришли, и объяснили депутатам. У нас в отпуска никто не уходил, и встречаясь с сельхозпроизводителями мы вынуждены были отвечать на эти вопросы. Но у нас нет ответа", - подчеркнул Володин.

В ходе обсуждения депутат Николай Харитонов предложил вернуть сельхозпроизводителям разницу в ценах за период начиная с июня. Сорокин отметил, что цены формируется в силу рыночных причин, в частности, курса рубля и роста мировых цен на нефть. При этом для нефтяников автоматически увеличивается налоговая нагрузка, в частности, НДПИ - это "долларовый налог".

"Поэтому если ставить вопрос про возврат (разницы в ценах сельхозпроизводителям - ИФ) или расчет, кто сколько куда перекинул денег, он не такой простой. Это очень большая цепочка, по которой необходимо производить расчеты. Это не то, что нефтяники или НПЗ положили себе в карман. Потому что НПЗ имеют стоимость входящего сырья - нефти. Нефть в своей себестоимости имеет НДПИ, который долларовый налог и из-за роста курса тоже увеличивается. Поэтому это не такая прямая зависимость, что, если цена растет, значит, НПЗ положил себе в карман", - сказал Сорокин.

"Мы готовы отработать (вопрос - ИФ) с коллегами и все показать", - подчеркнул первый замминистра.

Ранее в этот день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал депутатам, что проблемы с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, обострившиеся в последнее время и грозившие остановкой полевых работ, постепенно решаются, но по-прежнему требуют повышенного внимания.

Сорокин же сказал, что ситуация с точки зрения поставок топлива решается, но остаются проблемы с ценообразованием. Также он отметил сохраняющиеся проблемы с поставками топлива в некоторые регионы юга. Он также анонсировал в скором времени достаточно радикальные шаги шаги по прекращению "серого экспорта" нефтепродуктов, а также системные меры по недопущению дефицита топлива в будущем. По словам чиновника, за последние два дня падение биржевых цен на бензин составило 7% "только на слухах о мерах на топливном рынке".