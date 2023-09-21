Четверо пострадавших при взрыве в Балашихе остаются в тяжелом состоянии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - После взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе в больнице остаются семь пострадавших, врачи оценивают состояние четверых из них как тяжелое, сообщили в федеральном Минздраве.

"Двоих пострадавших госпитализировали в Клинический медицинский центр МГМСУ имени А.И.Евдокимова в тяжелом состоянии, одного пострадавшего эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Еще одного в тяжелом состоянии доставили в Красногорскую городскую больницу №1 на вертолете Территориального центра медицины катастроф Московской области", - сказали в пресс-службе ведомства.

Трое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в Балашихинской областной больнице.

Амбулаторная помощь была оказана 13 пострадавшим.

В подмосковном Минздраве "Интерфаксу" сказали, что "на данный момент в стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести", "еще трое пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные Минздраву Московской области".

Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Октябрьская произошел утром 20 сентября. По предварительным данным, газовоздушная смесь сдетонировала в квартире на четвертом этаже. Взрывом были повреждены не меньше десяти квартир и обрушились перекрытия третьего, четвертого и пятого этажей. По последним данным, погибли семь человек, в том числе сотрудники МЧС, которые попали под повторные обрушения.