Путин поручил Мурашко проверить обеспечение детей с диабетом инсулиновыми помпами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко еще раз проанализировать ситуацию с получением детьми, страдающими сахарным диабетом, инсулиновых помп и через неделю доложить ему о мерах, которые снимут существующий дефицит.

На совещании президента с правительством глава Минздрава сообщил, что в 2022 году под наблюдением в России состояли 5,3 млн человек, страдающих первым и вторым типами сахарного диабета, из них 58 тысяч детей с диабетом первого типа. Для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением и обеспечением медицинскими изделиями пациентов, по его словам, в России уже стали производить отечественные тест-полоски для определения уровня сахара в крови, а также отечественные препараты.

Президент отдельно остановился на вопросах обеспечения пациентов глюкометрами, поскольку ранее в основном они закупались за рубежом. "В целом их достаточно?", - спросил он.

"Непосредственно тест-полоски, которые глюкометры, которые разово определяют (уровень сахара - ИФ), их достаточно производится сегодня в России, и рынок обеспечен. Мониторинг глюкозы - это приборы, которые постоянно снимают (показания) - их сегодня зарегистрировано четыре, и два отечественных разрабатываются сейчас, пока это зарубежного производства, два из которых - из дружественных стран. Производители обещают, что в первом квартале выйдут на клинические исследования. Эти приборы закупаются за счет средств региона", - сказал Мурашко.

На уточняющий вопрос президента, хватает ли инсулиновых помп, по оценкам ведомства, министр ответил: "Были определенные сложности, но Росздравнадзором были зарегистрированы еще два прибора, для того чтобы обеспечить стабильность рынка".

"Сегодня, по данным Росздравнадзора, это обеспечено и плюс - есть еще заявки на регистрацию, поэтому мы видим, что ситуация сейчас выровнялась", - сказал глава Минздрава.

После доклада министра Путин передал слово руководителю исполкома "Народного фронта" Михаилу Кузнецову, который рассказал об обращениях граждан в ОНФ, связанных с данной проблематикой. Он заметил, что по тест-полоскам поступает минимальное количество обращений, однако с обеспечением системами непрерывного мониторинга глюкозы есть сложности.

"Мы на этой неделе опросили 4200 человек, из них две трети - это родители детей-диабетиков, самая трудная категория. Общие цифры нам показывают, что более 70% из опрошенных сталкивались с дефицитом устройств и более 80% опрошенных - с дефицитом расходников", - сказал Кузнецов.

Люди, по его словам, сталкиваются либо с долгим ожиданием - от полугода до трех лет, либо получают отказ в выдаче таких систем, которые в большинстве случаев необходимы детям от нуля до четырех лет. Кроме того, есть проблема и с дефицитом сенсорных систем. "Свое право родители больных детей отстаивают в судах", - отметил руководитель исполкома "Народного фронта".

Путин поинтересовался, достаточно ли мер, предложенных Минздравом. "Просто регистрации двух дополнительных устройств недостаточно, нужно, чтобы Минздрав разработал программу и закупил в нужном объеме либо помог регионам закупить в нужном объеме и выдать людям эти системы", - сказал Кузнецов.

В завершение обсуждения Путин сказал: "Михаил Альбертович (Мурашко - ИФ), у меня к вам просьба - посмотрите на ту информацию, которая Народным фронтом получена, и через недельку мне все-таки еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтоб ситуацию менять к лучшему, в нужном нам направлении".