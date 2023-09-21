Росимущество стало владельцем 100% "Волжского оргсинтеза"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Росимущество стало единственным владельцем АО "Волжский оргсинтез", согласно регистрационным данным АО в ЕГРЮЛ.

Данные о новом собственнике были внесены 20 сентября. Ранее 100% акций "Волжского оргсинтеза" принадлежали Александру Соболевскому.

В августе Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к Соболевскому об истребовании в пользу государства 100% акций предприятия. В пользу государства должны были зачислить обыкновенные акции АО номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая в количестве 2 344 925 штук.

В иске, поданном в суд в июле, Генпрокуратура отмечала, что выявила факты нарушения экономического суверенитета РФ, выразившиеся в незаконном распоряжении и выбытии из владения акций АО "Волжский оргсинтез" (ранее - Волжское производственное объединение "Оргсинтез" им. 60-летия Союза ССР, далее - государственное предприятие, ПО "Оргсинтез"), а также противоправном завладении ими ответчиком.

По данным Генпрокуратуры, государство как собственник госпредприятия его приватизацию не проводило, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавало. Несмотря на это, Фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993 по 1996 год незаконно распределил принадлежащее РФ имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств.

При этом завод, по информации надзорного ведомства, представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В начале сентября новым гендиректором "Волжского оргсинтеза" был назначен Евгений Семенько.

Согласно отчетности "Волжского оргсинтеза" за 2022 год, его единственным владельцем являлся Соболевский.

"Волжский оргсинтез" на собственном сайте назван крупным российским производителем продукции органического синтеза. Он может выпускать анилин, метионин, флотореагенты, сероуглерод, присадки к бензинам. Выручка предприятия по РСБУ в 2022 году выросла на 23,5% относительно уровня предыдущего года, до 15,48 млрд рублей, чистая прибыль - в 1,6 раза, до 2,92 млрд рублей.