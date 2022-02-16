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В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Исследование вакцины на школьниках этого возраста начнется через три недели

В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19, поэтому протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно менять, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

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"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос агентства о начале испытаний на детях от 6 до 11 лет.

В связи с этим в протокол клинических исследований приходится вносить изменения, уточнил он.

"Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц - BAU (единицы связывающих антител - ИФ). Это низкий показатель, но тем не менее", - сообщил ученый.

Тем не менее, исследование должно начаться в запланированные сроки.

"Нет, (начало исследований - ИФ) не откладывается, потому что пока мы будем проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию - ИФ), который должен продлиться 15 или даже 20 дней, за это время мы сможем получить поправку. То есть через три недели мы в любом случае должны их начать", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Он напомнил, что разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.

В исследовании должны принять участие 2 200 добровольцев. Испытания пройдут на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

Клинические исследования займут до 3,5 месяца, сообщал ранее Гинцбург. В ходе испытаний будут проверяться две концентрации взрослой вакцины - "Спутник V": 1/5 и 1/10 взрослой дозы, и по их результатам выберут оптимальную.

По словам ученого, вакцина от коронавируса "Спутник" может стать доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М", которая представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Она поступила в гражданский оборот.

Хроника коронавируса. Февраль.

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