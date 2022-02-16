В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Исследование вакцины на школьниках этого возраста начнется через три недели

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19, поэтому протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно менять, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос агентства о начале испытаний на детях от 6 до 11 лет.

В связи с этим в протокол клинических исследований приходится вносить изменения, уточнил он.

"Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц - BAU (единицы связывающих антител - ИФ). Это низкий показатель, но тем не менее", - сообщил ученый.

Тем не менее, исследование должно начаться в запланированные сроки.

"Нет, (начало исследований - ИФ) не откладывается, потому что пока мы будем проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию - ИФ), который должен продлиться 15 или даже 20 дней, за это время мы сможем получить поправку. То есть через три недели мы в любом случае должны их начать", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Он напомнил, что разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.

В исследовании должны принять участие 2 200 добровольцев. Испытания пройдут на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

Клинические исследования займут до 3,5 месяца, сообщал ранее Гинцбург. В ходе испытаний будут проверяться две концентрации взрослой вакцины - "Спутник V": 1/5 и 1/10 взрослой дозы, и по их результатам выберут оптимальную.

По словам ученого, вакцина от коронавируса "Спутник" может стать доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М", которая представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Она поступила в гражданский оборот.