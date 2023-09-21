Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Участники СВО получат удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий и предоставления соответствующих выплат для участников СВО.

Участники СВО смогут получить удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке, соответствующее постановление подписано, сообщается на сайте кабинета министров.

"Решение касается военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, а также добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Этим категориям граждан теперь не потребуется обращаться в соответствующие министерства и ведомства с заявлениями, поскольку там имеются все документы, подтверждающие участие конкретного человека в специальной военной операции", - поясняет пресс-служба правительства.

Ранее для получения статуса ветерана боевых действий гражданину надо было написать соответствующее заявление по месту жительства.

Ещё одно подписанное постановление правительства также касается беззаявительного предоставления мер социальной поддержки. В 2023 году ветераны боевых действий, принимающие участие в специальной военной операции, смогут получать положенную им ежемесячную денежную выплату без обращений в государственные структуры. Все необходимые сведения будут поступать в Социальный фонд России от соответствующих министерств и ведомств, выдавших удостоверения ветерана боевых действий, говорится в сообщении.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росимущество стало владельцем 100% "Волжского оргсинтеза"

Минздрав не видит сложностей с импортом глюкометров непрерывного действия

Владелец ТМК продает на "Мосбирже" 1,5% ее акций в рамках SPO

Владелец ТМК продает на "Мосбирже" 1,5% ее акций в рамках SPO

Гайсин оспорил взыскание в казну акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

Минпромторг предложил металлургам дифференцировать цены на арматуру

Минпромторг предложил металлургам дифференцировать цены на арматуру

Семь человек погибли и 20 пострадали при взрыве газа в Балашихе

Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки украинских беспилотников на Крым

Власти РФ хотят снять с экспортеров "курсовую ренту" через пошлины с привязкой к курсу рубля

Что произошло за день: среда, 20 сентября

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });