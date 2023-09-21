Участники СВО получат удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий и предоставления соответствующих выплат для участников СВО.

Участники СВО смогут получить удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке, соответствующее постановление подписано, сообщается на сайте кабинета министров.

"Решение касается военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, а также добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Этим категориям граждан теперь не потребуется обращаться в соответствующие министерства и ведомства с заявлениями, поскольку там имеются все документы, подтверждающие участие конкретного человека в специальной военной операции", - поясняет пресс-служба правительства.

Ранее для получения статуса ветерана боевых действий гражданину надо было написать соответствующее заявление по месту жительства.

Ещё одно подписанное постановление правительства также касается беззаявительного предоставления мер социальной поддержки. В 2023 году ветераны боевых действий, принимающие участие в специальной военной операции, смогут получать положенную им ежемесячную денежную выплату без обращений в государственные структуры. Все необходимые сведения будут поступать в Социальный фонд России от соответствующих министерств и ведомств, выдавших удостоверения ветерана боевых действий, говорится в сообщении.