Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Золотов назвал важным для Росгвардии обеспечение стабильности в стране в 2023 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в 2023 году военнослужащим и сотрудникам ведомства важно обеспечивать стабильность внутри страны, продолжая выполнять задачи в рамках специальной операции на Украине.

"Продолжая выполнять задачи в рамках специальной военной операции, важно обеспечить стабильность оперативной обстановки во всех субъектах страны с акцентом на новые территории и граничащие с ними регионы", - сказал он через пресс-службу.

Одновременно, по его словам, будут проводиться мероприятия по формированию в новых российских регионах органов управления и воинских частей с учетом уже принятых президентом решений по штатному укреплению войск.

Важным направлением Золотов назвал совершенствование системы подготовки личного состава на основе практического опыта, накопленного в ходе СВО.

Директор Росгвардии добавил, что под особым контролем должны находиться вопросы комплектования и ресурсного обеспечения наших подразделений как ключевых показателей их боеготовности.

"Золотов подчеркнул, что самое пристальное внимание требуется уделить вопросам социальной поддержки личного состава и членов их семей", - сообщили в ведомстве.

Виктор Золотов Росгвардия СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

Президент подписал указ о выплатах в случае гибели командированных в новые регионы РФ

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

UnionPay ввела для россиян лимит на снятие наличных за рубежом

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Что произошло за день: среда, 28 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });