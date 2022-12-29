Золотов назвал важным для Росгвардии обеспечение стабильности в стране в 2023 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в 2023 году военнослужащим и сотрудникам ведомства важно обеспечивать стабильность внутри страны, продолжая выполнять задачи в рамках специальной операции на Украине.

"Продолжая выполнять задачи в рамках специальной военной операции, важно обеспечить стабильность оперативной обстановки во всех субъектах страны с акцентом на новые территории и граничащие с ними регионы", - сказал он через пресс-службу.

Одновременно, по его словам, будут проводиться мероприятия по формированию в новых российских регионах органов управления и воинских частей с учетом уже принятых президентом решений по штатному укреплению войск.

Важным направлением Золотов назвал совершенствование системы подготовки личного состава на основе практического опыта, накопленного в ходе СВО.

Директор Росгвардии добавил, что под особым контролем должны находиться вопросы комплектования и ресурсного обеспечения наших подразделений как ключевых показателей их боеготовности.

"Золотов подчеркнул, что самое пристальное внимание требуется уделить вопросам социальной поддержки личного состава и членов их семей", - сообщили в ведомстве.