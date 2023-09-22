Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Под Бахчисараем в Крыму сбита ракета

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Крыму в районе Бахчисарая от обломков сбитой ракеты загорелась трава, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

В РоссииГубернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флотаЧитать подробнее

"Бахчисарай. (...) Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты", - написал Крючков в пятницу в своем телеграм-канале.

Сообщения о попаданиях ракет по инфраструктуре он назвал "вбросом и фейком".

Ранее в пятницу в соцсетях очевидцы сообщили о дыме в районе поселка Почтовое в Бахчисарайской районе Крыма

Бахчисарай Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая доналоговая прибыль Mothercare упала в 5 раз из-за ухода из России

Один военнослужащий погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии

Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии

Глава Крыма заявил об отражении атаки крылатых ракет

РСПП назвал сюрпризом для бизнеса "курсовые" пошлины на экспорт

Жителей Севастополя попросили не выходить на улицы из-за угрозы еще одной атаки

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

В Москве считают, что трения между Украиной и странами Европы будут нарастать

В Москве считают, что трения между Украиной и странами Европы будут нарастать

Анализ ФАС мелкооптовой реализации бензина показал признаки нарушений в ряде регионов

Анализ ФАС мелкооптовой реализации бензина показал признаки нарушений в ряде регионов

Песков не связывает ограничение экспорта бензина с опасениями социального взрыва

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });