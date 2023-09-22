Под Бахчисараем в Крыму сбита ракета

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Крыму в районе Бахчисарая от обломков сбитой ракеты загорелась трава, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"Бахчисарай. (...) Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты", - написал Крючков в пятницу в своем телеграм-канале.

Сообщения о попаданиях ракет по инфраструктуре он назвал "вбросом и фейком".

Ранее в пятницу в соцсетях очевидцы сообщили о дыме в районе поселка Почтовое в Бахчисарайской районе Крыма