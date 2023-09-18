Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 "Пирола" более заразным

Фото: Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен по сравнению с предшественниками, однако в РФ есть препараты для эффективного лечения заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники. В РФ существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, "и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие "Омикрона".

Также в ведомстве уточнили, что обновленные вакцины, созданные специально под вариант "Омикрон", эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций.