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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 "Пирола" более заразным

Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 "Пирола" более заразным
Фото: Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен по сравнению с предшественниками, однако в РФ есть препараты для эффективного лечения заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники. В РФ существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, "и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие "Омикрона".

Также в ведомстве уточнили, что обновленные вакцины, созданные специально под вариант "Омикрон", эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций.

Хроника 09 января 2020 года – 18 сентября 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Роспотребнадзор коронавирус
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