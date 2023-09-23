Рогозин подтвердил, что стал сенатором от Запорожской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Эту информацию он подтвердил в телеграм-канале.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - написал Рогозин в ответ на пост, в котором говорится о его новой должности.

Рогозин занимал пост главы "Роскосмоса" до 15 июля 2022 года. Ему на смену пришел Юрий Борисов.

Впоследствии экс-глава "Роскосмоса", в частности, посещал зону СВО и делился своими впечатлениями об участвующих в ней российских военных. В декабре 2022 года был ранен в результате обстрела гостиницы в Донецке.