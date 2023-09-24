Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:44

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в воскресенье об атаке украинского БПЛА здания в областном центре.

"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что сотрудники оперативных служб выехали на место.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пушилин ввел в ДНР комендантский час по будням с 23:00 до 04:00

Пушилин избран главой ДНР

Пушилин избран главой ДНР

Что произошло за день: суббота, 23 сентября

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Балицкий избран губернатором Запорожской области

Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя

Сальдо избран губернатором Херсонской области

Сальдо избран губернатором Херсонской области

Морское сообщение восстановили в Севастополе

Глава Севастополя предупредил о новой ракетной опасности

Движение морского транспорта временно закрыли в Севастопольской бухте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });