Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в воскресенье об атаке украинского БПЛА здания в областном центре.
"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша", - написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что сотрудники оперативных служб выехали на место.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.