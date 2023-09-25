Глава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народов

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава о депортации народов СССР в учебнике истории России для 10-11 классов будет изменена и доработана.

Об этом сообщил в Telegram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым изложение в учебнике исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ.

"Договорились с Сергеем Сергеевичем о дальнейших действиях по справедливому изложению темы репрессий в учебнике", - написал Темрезов.

По его словам, этой проблемой больше недели занимается рабочая группа, в которую вошли главы регионов, чьи народы были репрессированы, и руководство Минпросвещения.

"Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника Владимира Мединского, который согласился, и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок", - отметил глава Карачаево-Черкесии.

Он добавил, что считает "недопустимым искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов".

"Многонациональный народ нашей страны, в том числе и представители репрессированных народов, во все времена истории вставал единой стеной, чтобы защищать Родину. В годы Великой Отечественной войны представители репрессированного карачаевского народа наряду с другими народами республики и всей страны, мужественно защищали родное Отечество. Сейчас наши военнослужащие тоже выполняют одну общую задачу в зоне проведения СВО", - отметил глава КЧР.