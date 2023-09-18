Всех учеников 11-х классов в РФ обеспечили новыми учебниками истории

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Все ученики 11-х классов обеспечены новыми государственными учебниками истории, всего было поставлено 755 тыс. учебников, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров. Новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время уже ведется подготовка к следующему учебному году: все регионы заказали новые учебники для 10-х классов. Во все школы страны будет доставлено свыше 720 тыс. экземпляров книг.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что это первый единый учебник для всей страны.

"До конца 2025 года мы подготовим единые учебники по всем предметам. (...) Совместно с регионами организуем закупку учебников для 10-х классов. Также формируется авторский коллектив, который будет работать над единым учебником обществознания", - сказал Кравцов, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Как сообщал министр просвещения РФ, для школ уже подготовлены единые государственные учебники по всеобщей истории и истории России для учеников 10 и 11 классов.

Он также сообщал, что новые учебники по истории для 5-9 классов будут также созданы под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского. "Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9 классов", - сказал Кравцов.