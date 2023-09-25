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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Минобороны сообщило о поражении двух дронов в Курской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что около 22:30 по Москве сбиты два украинских беспилотника в Курской области.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее курский губернатор сообщал о работе ПВО в области и просил жителей сохранять спокойствие.

До этого Минобороны РФ заявило, что в понедельник вечером семь украинских беспилотников ПВО уничтожила в Белгородской области.

Белгород Минобороны РФ
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