Минобороны сообщило о поражении двух дронов в Курской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что около 22:30 по Москве сбиты два украинских беспилотника в Курской области.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее курский губернатор сообщал о работе ПВО в области и просил жителей сохранять спокойствие.

До этого Минобороны РФ заявило, что в понедельник вечером семь украинских беспилотников ПВО уничтожила в Белгородской области.