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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале в 10:37. Аналогичное сообщение транслировалось по местным телеканалам и радио.

Однако уже через 10 минут Развозжаев написал: "Отбой воздушной тревоги!".

В понедельник в Севастополе воздушная тревога объявлялась дважды.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как в минувшую пятницу был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна от ракетной атаки выбила окна в десяти жилых домах, люди не пострадали. Минобороны РФ сообщило об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Севастополь Михаил Развожаев
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