Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Воздушная тревога объявлена в Севастополе вечером в среду, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Об этом же сообщают местные телеканалы и радио.

В понедельник, 25 сентября, в Севастополе воздушная тревога объявлялась дважды, во вторник, 26 сентября, - один раз.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна от ракетной атаки выбила окна в десяти жилых домах, люди не пострадали. Минобороны сообщило об одном пропавшем без вести военнослужащем.