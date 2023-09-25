В Севастополе объявлена воздушная тревога

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Воздушная тревога объявлена в Севастополе, соответствующее предупреждение разместил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он в телеграм-канале.

Ранее Развожаев сообщал, что будет лично давать команду о воздушной тревоге в городе по всем доступным каналам информации.

В свою очередь дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что весь общественный транспорт Севастополя, включая морской, остановил движение на время действия предупреждения о воздушной тревоге.