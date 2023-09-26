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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Правкомиссия одобрила проект о создании в РФ реестра должников по алиментам

Часть сведений из этого реестра опубликуют на сайте ФССП

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, в соответствии с которым в РФ появится реестр алиментщиков, привлеченных к административной и уголовной ответственности за невыполнение своих обязательств, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Проектом федерального закона предусматривается создание реестра должников по алиментным обязательствам. Полномочия по ведению данного реестра в электронном виде предлагается возложить на Федеральную службу судебных приставов. В реестр будут включаться сведения о должниках по алиментным обязательствам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", - сказал Груздев журналистам во вторник.

Он отметил, что порядок формирования и ведения реестра будет определен главным судебным приставом РФ, а общедоступная часть сведений, содержащихся в реестре, будет опубликована на официальном сайте ФССП России.

Также инициатива предлагает наделить приставов правом оспаривать сделки должников по алиментам, с помощью которых должник пытался скрыть свое имущество, причем подать иск будет возможно, даже если сделка была совершена еще до решения суда о назначении алиментов, отметил Груздев.

"Главное - нужно будет доказать, что сделка совершалась с целью уклонения от их выплаты. Практика по делам о признании сделок недействительными наработана. Доказательством, что сделка была фиктивной, может быть, например, тот факт, что должник по-прежнему пользуется автомобилем, который продал", - пояснил эксперт.

Владимир Груздев ФССП
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