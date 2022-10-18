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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Суд в Петербурге запретил списывать долги по алиментам с выигрыша в лотерею

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Суды пришли к выводу, что выигрыш в лотерею не является доходом, с которого можно удерживать долги по алиментам. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Ранее судебный пристав, осуществлявший принудительное исполнение приказа мирового судьи о взыскании с мужчины алиментов на содержание несовершеннолетних детей, постановил удержать задолженность в размере 454 тыс. рублей с его дохода от выигрыша в государственную лотерею.

Мужчина счел действия пристава не соответствующими нормам права, устанавливающим виды заработной платы и доходов, из которых производится удержание алиментов, и оспорил исполнительные действия в суде общей юрисдикции.

Отмечается, что рассмотрение иска завершилось в пользу заявителя, апелляционная инстанция подтвердила законность вынесенного решения.

Суды указали, что пристав необоснованно произвел расчет долга по алиментам, чем нарушил права истца как должника. Выигранные в лотерею деньги, согласно позиции судов первой и второй инстанции, нельзя сопоставлять с доходом, полученным в рамках трудовой и экономической деятельности.

"Приобретая лотерейные билеты в электронном виде в сети Интернет, мужчина заключал договор на оказание услуг, основанный на риске, представляющий собой разновидность алеаторной сделки (пари)", - поясняет пресс-служба.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции решение и апелляционное определение оставила без изменения, говорится в сообщении.

Петербург
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