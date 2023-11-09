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Дума приняла в I чтении проект о создании в РФ реестра должников по алиментам

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении проект закона о создании реестра должников по алиментным обязательствам.

Законопроектом 451178-8 предлагается создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо нетрудоспособных родителей.

В РоссииПравкомиссия одобрила проект о создании в РФ реестра должников по алиментамЧитать подробнее

Устанавливается, что в целях получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Также инициатива предлагает наделить приставов правом оспаривать сделки должников по алиментам, с помощью которых должник пытался скрыть свое имущество, причем подать иск будет возможно, даже если сделка была совершена еще до решения суда о назначении алиментов. "Главное - нужно будет доказать, что сделка совершалась с целью уклонения от их выплаты. Практика по делам о признании сделок недействительными наработана. Доказательством, что сделка была фиктивной, может быть, например, тот факт, что должник по-прежнему пользуется автомобилем, который продал", - пояснил ранее журналистам председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

ФССП Госдума
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