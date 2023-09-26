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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

ВС не стал рассматривать жалобу франко-российского производителя двигателей SSJ100

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда России Денис Тютин отказал в передаче на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы АО "Пауэрджет", которое пыталось оспорить решения нижестоящих судов, позволивших использовать его имущество в России для ремонта двигателей самолетов Superjet 100.

"Доводы кассационной жалобы (...) не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера. (...) Отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ", - говорится в определении суда.

АО "Пауэрджет" - московский филиал компании PowerJet, учрежденной российским АО "ОДК-Сатурн" (входит в "Ростех") и французской Safran Aircraft Engines для выпуска двигателей для Superjet 100 под названием SaM146. В проекте французская сторона отвечала за "горячую" часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), российская - за "холодную" (вентилятор и турбина низкого давления). Общая сборка двигателей производилась на площадке "ОДК-Сатурн" в Рыбинске.

После введения против России западных санкций на Украине PowerJet уведомила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств. Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

В сентябре 2022 года "ОДК-Сатурн" обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к "Пауэрджет" о взыскании $152 млн и 54,1 тысячи евро задолженности, а также с требованием обязать ответчика возобновить исполнение контрактов. В декабре истец также представил заявление об обеспечении иска в виде передачи ему имущества "Пауэрджет" - запчастей для ремонта SaM146. Суд удовлетворил это заявление, а "Пауэрджет" в свою очередь попыталось оспорить это решение во Втором арбитражном апелляционном суде, однако тот оставил жалобу без удовлетворения.

После этого "Пауэрджет" обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Компания заявляла, что оснований для удовлетворения ходатайства "ОДК-Сатурн" о принятии обеспечительных мер у суда первой инстанции не имелось, "поскольку наличие препятствий для последующего исполнения решения суда не выявлено". Также, по мнению "Пауэрджета", обеспечительные меры приняты необоснованно, поскольку иск не относится к компетенции Арбитражного суда Ярославской области и подлежал оставлению без рассмотрения. Доводы компании не убедили суд: кассационная жалоба осталась без удовлетворения.

Крупнейшие эксплуатанты Superjet 100 - входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Россия", Red Wings, "Азимут", "Ямал", "Газпром авиа", "ИрАэро", "Северсталь", "Якутия".

PowerJet SSJ100 Ростех Денис Тютин Safran Aircraft Engines Верховный суд Пауэрджет
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