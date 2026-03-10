"ОДК-Сатурн" потребовал более $30 млн от французских партнеров по выпуску двигателей SSJ100

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в ОДК "Ростеха") подало иск к французским Safran, Safran Aircraft Engines и Snecma Participations о взыскании задолженности по контрактам в размере $30,4 млн и 461,1 тысячи евро.

Заявление направлено в Арбитражный суд Ярославской области в начале марта и уже принято к производству, говорится в материалах судебной картотеки. Предварительное заседание по делу назначено на 13 мая.

Вместе с иском "ОДК-Сатурн" подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество ответчиков. К нему относятся: 100% долей Safran Aircraft Engines в ООО "Смартинвест"; принадлежащие "Смартинвесту" 70% акций АО "Смартек", 24,75% - ЗАО "Волгаэро", а также два здания в центре Москвы, различные станки и оборудование; принадлежащий Snecma Participations 61% ЗАО "Полуево-Инвест" и объекты имущества последнего. Истец попросил также о запрете заключать любые сделки в отношении данных активов.

Непринятие обеспечительных мер "может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение решения арбитражного суда при удовлетворении иска", аргументировало "ОДК-Сатурн". Суд удовлетворил его ходатайство, отметив, что совокупная стоимость имущества, арест которого запрошен, составляет 1,3 млрд рублей, что меньше суммы исковых требований (в рублях оценена в более 2,3 млрд).

"ОДК-Сатурн" и Safran связывает совместное предприятие PowerJet, которое ранее производило двигатели SaM146 для самолетов Superjet 100. Французская сторона отвечала в проекте за "горячую" часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), российская - за "холодную" (вентилятор и турбина низкого давления). Общая сборка моторов производилась на площадке "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область). После введения в 2022 году западных санкций французская сторона прекратила сотрудничество с российскими партнерами, производство SaM146 прекратилось.

В сентябре 2022 года "ОДК-Сатурн" подало иск к московскому филиалу PowerJet о взыскании $152 млн и 54,1 тысячи евро задолженности и с требованием обязать ответчика возобновить исполнение контрактов. В качестве обеспечения истец просил передать ему принадлежащие "Пауэрджет" запчасти для ремонта SaM146 - суд удовлетворил это ходатайство.