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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Банк России создал “мошеннический” сайт для борьбы с пирамидами

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ запустил сайт "Рублерост", маскирующийся под мошеннический проект, с целью научить россиян распознавать финансовые пирамиды.

На "Рублеросте" собраны "лучшие практики", ознакомление с которыми поможет не попасться на удочку аферистов, сообщает регулятор.

"Пирамиды стараются мимикрировать под добросовестных участников рынка, но их суть остается прежней – это схема по привлечению денег людей, при которой прибыль выплачивается за счет средств новых участников, а иногда и не выплачивается вовсе", - предупреждает он.

Отмечается, что мошенники заманивают жертв, обещая сверхвысокую доходность, а также используя методы социальной инженерии, "например людей торопят с принятием решений".

Центробанк выявил в 2022 году почти две тысячи пирамид - в 2,3 раза больше, чем в 2021-м. По его данным, порядка 80% пирамид работают через интернет, что делает невозможным установление их основателей.

"Сделать такой сайт очень быстро и дешево, постоянно находятся желающие заработать на чьей-то вере в легкий и быстрый заработок, поэтому очень важно повышать уровень финансовой грамотности", - подчеркивает регулятор.

Узнать, как правильно распоряжаться деньгами, можно среди прочего на информационном портале "Финансовая культура", советует Банк России.

Банк России Рублерост
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