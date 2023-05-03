Банк России создал “мошеннический” сайт для борьбы с пирамидами

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк РФ запустил сайт "Рублерост", маскирующийся под мошеннический проект, с целью научить россиян распознавать финансовые пирамиды.

На "Рублеросте" собраны "лучшие практики", ознакомление с которыми поможет не попасться на удочку аферистов, сообщает регулятор.

"Пирамиды стараются мимикрировать под добросовестных участников рынка, но их суть остается прежней – это схема по привлечению денег людей, при которой прибыль выплачивается за счет средств новых участников, а иногда и не выплачивается вовсе", - предупреждает он.

Отмечается, что мошенники заманивают жертв, обещая сверхвысокую доходность, а также используя методы социальной инженерии, "например людей торопят с принятием решений".

Центробанк выявил в 2022 году почти две тысячи пирамид - в 2,3 раза больше, чем в 2021-м. По его данным, порядка 80% пирамид работают через интернет, что делает невозможным установление их основателей.

"Сделать такой сайт очень быстро и дешево, постоянно находятся желающие заработать на чьей-то вере в легкий и быстрый заработок, поэтому очень важно повышать уровень финансовой грамотности", - подчеркивает регулятор.

Узнать, как правильно распоряжаться деньгами, можно среди прочего на информационном портале "Финансовая культура", советует Банк России.