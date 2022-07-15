Финансовую пирамиду ликвидировали в Москве и Петербурге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Деятельность группы мошенников, наживавшихся на пенсионерах, пресекли в Петербурге и Москве, сообщает в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СКР по северной столице.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками управлений МВД по Санкт-Петербургу и Москве задержаны двое мужчин 1996 и 1963 годов рождения", - говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и избрана мера пресечения.

Кроме того, добавляет пресс-служба, установлен еще один соучастник обвиняемых - житель Петербурга 1959 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

По версии следствия, фигуранты, будучи сотрудниками коммерческих организаций, обманом убеждали потерпевших делать вклады сроком на один год якобы под высокие проценты и похищали эти деньги. Офисы организаций, в работе которых СКР усматривает признаки фактической финансовой пирамиды, были открыты в Москве и Петербурге. Жертвами мошенников стали в основном пенсионеры.

Как уточняют в СКР, в настоящее время установлено более 15 потерпевших по делу.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что причиненный потерпевшим ущерб превышает 10 млн рублей.

Она добавила, что по местам проживания руководителей и сотрудников организаций, а также в офисах силовики провели более десяти обысков. Изъяты документы, банковские карты, средства связи, системные блоки, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.