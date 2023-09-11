Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Движение по разрушенной части Крымского моста могут запустить 15 сентября

Движение по разрушенной части Крымского моста могут запустить 15 сентября
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Движение по разрушенному участку Крымского моста могут запустить уже 15 сентября, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о восстановлении Крымского моста.

В ночь на 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. По данным Национального антитеррористического комитета, мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами.

Погибли два жителя Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Как показало обследование, опоры моста не пострадали. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром 17 июля, 18 июля в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта. В настоящее время движение по мосту периодически ненадолго прерывается.

Как сообщал Хуснуллин, восстановить двустороннее движение машин по одной стороне моста предварительно планируется к 15 сентября, по второй - к 1 ноября.

По его словам, на время ремонта будет построен временный мост протяженностью около 250 метров. Стоимость ремонта моста предварительно оценивается в 1-1,3 млрд рублей.

Крымский мост Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Военные РФ сбили третий за сутки украинский дрон в Белгородской области

"Интеррос" и Эрмитаж протестируют выпуск NFT на предметы искусства

"Интеррос" и Эрмитаж протестируют выпуск NFT на предметы искусства

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили
Военная операция на Украине

Кремль не видит в России места релокантам, которые стали стране врагами

Решетников не прогнозирует "серьезных дефицитов" бюджета в 2024-2025 годах

Решетников не прогнозирует "серьезных дефицитов" бюджета в 2024-2025 годах

Средняя явка на прошедших выборах составила 43,5%

Средняя явка на прошедших выборах составила 43,5%

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });