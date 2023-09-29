Путин обсудил синхронизацию деятельности добровольческих формирований с Минобороны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудил с бывшим начальником штаба группы "Вагнер" Андреем Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым синхронизацию деятельности добровольческих формирований с министерством обороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, синхронизировать с Министерством обороны", - сказал он на брифинге, добавив, что именно в этом плане разговор и велся.

"Президент неоднократно говорил, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами, которые предусмотрены. На это обращал (внимание) в том числе на этой встрече президент", - добавил Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, может ли назначение Трошева свидетельствовать о возврате группы "Вагнер" на Украину.

"На этот вопрос может ответить только министерство обороны", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в этот день стало известно, что на этой встрече Путин поручил Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений.