Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Путин обсудил синхронизацию деятельности добровольческих формирований с Минобороны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудил с бывшим начальником штаба группы "Вагнер" Андреем Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым синхронизацию деятельности добровольческих формирований с министерством обороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, синхронизировать с Министерством обороны", - сказал он на брифинге, добавив, что именно в этом плане разговор и велся.

"Президент неоднократно говорил, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами, которые предусмотрены. На это обращал (внимание) в том числе на этой встрече президент", - добавил Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, может ли назначение Трошева свидетельствовать о возврате группы "Вагнер" на Украину.

"На этот вопрос может ответить только министерство обороны", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в этот день стало известно, что на этой встрече Путин поручил Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений.

Владимир Путин Дмитрий Песков Минобороны Группа Вагнера Юнус-Бек Евкуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Костин выступил против "мембраны" на валютном рынке

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК

Правительство направило в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы

Правительство направило в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы

Тысячи жителей Курской области остались без света из-за атаки БПЛА на подстанцию

Набиуллина заявила о признаках перегрева в ипотеке

Набиуллина заявила о признаках перегрева в ипотеке

Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

В ходе осеннего призыва новобранцев со сборных пунктов начнут отправлять 16 октября

В ходе осеннего призыва новобранцев со сборных пунктов начнут отправлять 16 октября

Генштаб РФ сообщил, что планов проведения новой мобилизации нет

Путин поручил экс-главе штаба "Вагнера" сформировать подразделения добровольцев

Минобороны сообщило о поражении беспилотника ВСУ в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });