Путин поручил экс-главе штаба "Вагнера" сформировать подразделения добровольцев

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба группы "Вагнер", полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал он на состоявшейся в четверг встрече с Трошевым и заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

"Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - продолжил Путин.

Кроме того, он предложил обсудить и вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции.

"Я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал отечество", - сказал Путин в связи с этим.

"Юнус-Бек Баматгиреевич расскажет о том, как в целом идёт эта работа, а в деталях Андрей Николаевич доложит", - добавил президент.

Участвовавший во встрече замглавы Минобороны Евкуров курирует вопросы боевой подготовки.